2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Sonuçlar - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Sonuçlar

25.06.2026 10:27
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Meksika, Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek lider oldu; Güney Afrika, Güney Kore'yi yendi.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda son hafta maçları tamamlandı. Ev sahibi ülkelerden Meksika, Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetini aldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti ve grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura adını yazdıran diğer takım oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun son haftasında Meksika ile Çek Cumhuriyeti, Mexico City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Meksika, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. 55. dakikada Mateo Chavez'in golüyle öne geçen Meksika, 61. dakikada Julian Quinones'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Alvaro Fidalgo, 90+4. dakikada attığı golle skoru belirledi ve mücadele Meksika'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Meksika, bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek A Grubu'nu lider tamamladı. Çek Cumhuriyeti ise 1 puanda kalarak grubun son sırasında yer aldı. Meksika, son 32 turunda C, E, F, H veya I gruplarından birini üçüncü sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.

Güney Afrika, Güney Kore'yi tek golle geçti

A Grubu'nun diğer karşılaşmasında Güney Afrika, Güney Kore'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Dengeli geçen mücadelede Güney Afrika'ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada Thapelo Maseko kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 4'e yükselten Güney Afrika, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura adını yazdırdı ve son 32 turunda Kanada ile eşleşti. Güney Kore ise grup aşamasını tamamlamasının ardından en iyi üçüncüler arasına girerek üst tura yükselme ihtimalini sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Sonuçlar - Son Dakika

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