2026 Dünya Kupası'nda 5 Maç Heyecanı - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası'nda 5 Maç Heyecanı

16.06.2026 09:35
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Yarın I, J, K ve L Grubu'nda 5 maç oynanacak. Arjantin, Cezayir ile mücadele edecek.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda yarın oynanacak 5 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada son şampiyon Arjantin, Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

L Grubu'nda ise İngiltere-Hırvatistan karşılaşması oynanacak.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

I Grubu:

01.00 Irak - Norveç (Boston Stadı)

J Grubu:

04.00 Arjantin - Cezayir (Kansas City Stadı)

07.00 Avusturya - Ürdün (San Francisco Bay Area Stadı)

K Grubu:

20.00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Houston Stadı)

L Grubu:

23.00 İngiltere - Hırvatistan (Dallas Stadı)

Kaynak: AA

Arjantin, Etkinlik, Cezayir, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası'nda 5 Maç Heyecanı - Son Dakika

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