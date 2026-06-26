2026 Dünya Kupası'nda Kritik Maçlar Yarın

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarın H ve G gruplarında oynanacak 4 maçla devam edecek ve son 32 turuna kalan takımlar belli olacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada H Grubu'nda Uruguay ile İspanya, yarın Guadalajara Stadı'nda TSİ 03.00'te karşılaşacak.

Organizasyonda yarın yapılacak maçların programı şöyle:

H Grubu

03.00 Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan (Houston Stadı)

03.00 Uruguay-İspanya (Guadalajara Stadı)

G Grubu

06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı)

06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place Vancouver Stadı)