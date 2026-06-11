2026 FIFA Dünya Kupası Başladı

Toplam 48 takımın üç farklı ülkede mücadele vereceği 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran akşamı Meksika'daki görkemli açılış töreniyle başladı.

Mexico City'deki Azteca Stadyumu'ndaki törende Kolombiyalı şarkıcı Shakira sahne aldı.

TSİ 20:30'da başlayan törenin ardından Meksika ve Güney Afrika TSİ 22:00'de turnuvanın ilk maçı için sahaya çıktı.

Meksika, ABD ve Kanada ile birlikte önümüzdeki beş hafta boyunca dünyanın en büyük futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak olan üç ülkeden biri.

Bu daha ilk açılış töreni.

Onu 12 Haziran'da Toronto'daki BMO Field'da Kanada'nın Bosna Hersek'i ağırlayacağı ikinci açılış töreni izleyecek.

Son olarak yine 12 Haziran'da ABD'nin Panama ile karşılaşmasından önce Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda bir açılış töreni yapılacak.

İki tören daha var

Meksika'daki açılış töreninda Shakira ve Burna Boy, resmi turnuva şarkısı 'Dai Dai'yi seslendirdi.

Ayrıca Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná ve Tyla da performans sergiledi.

Kanada'daki açılış töreninde Kanadalı ikon Michael Buble, Alessia Cara ve Alanis Morissette gibi isimlerle birlikte sahne alacak.

Filistinli-Şilili şarkıcı Elyanna da sahne alacak isimlerden.

Fransa'nın 2018'de Dünya Kupası zaferini kutlayan "Ramenez la coupe a la maison" marşıyla tanınan Fransız sanatçı Vegedream de sahne alacak.

Diğer performans sergileyecek isimler arasında Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy ve William Prince yer alıyor.

ABD'deki açılış töreninde ise pop yıldızı Katy Perry sahne alacak. Ona Future, Anitta, LISA, Rema ve Tyla eşlik edecek.

Dan + Shay ABD milli marşını, Purahei Soul ise Paraguay milli marşını okuyacak.