2026 FIFA Dünya Kupası'nda Heyecan Devam Ediyor

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve J Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
H Grubu:
01.00 Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)
G Grubu:
04.00 Yeni Zelanda - Mısır (BC Place Vancouver Stadı)
J Grubu:
20.00 Arjantin - Avusturya (Dallas Stadı)
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