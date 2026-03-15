2026 Goalball Dünya Şampiyonası Grupları Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Goalball Dünya Şampiyonası Grupları Belli Oldu

2026 Goalball Dünya Şampiyonası Grupları Belli Oldu
15.03.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar ve erkekler kategorisinde 32 ülkenin katılacağı şampiyona, 6-16 Haziran 2026'da Çin'de.

ULUSLARARASI Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen 2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek takımların grupları ve rakipleri belli oldu. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde toplam 32 ülkenin yer alacağı organizasyon, 6-16 Haziran 2026 tarihleri arasında Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek.

IBSA tarafından ilk kez Asya kıtasında düzenlenecek olan 2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'na katılan son Avrupa şampiyonu kadın ve erkek Goalball milli takımlarının grupları ve rakipleri kura çekimiyle belli oldu. Kadın Goalball Milli Takımı, C Grubu'nda ev sahibi Çin, Büyük Britanya ve Meksika'yla, Erkek Goalball Milli Takımı ise X Grubu'nda Ukrayna, Kanada ve Venezuela ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak gurur duyduğumuz iki milli takıma sahibiz. Uluslararası arenada söz sahibi olmaya devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Finlandiya'da düzenlenen Goalball Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek milli takımlarımız şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var. İnanıyorum ki orada da göğsümüzü kabartacak bir performans sergileyeceğiz."

2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası grupları ise şu şekilde:

Kadınlar

A Grubu: Japonya, Kanada, Ukrayna, Polonya

B Grubu: İsrail, ABD, Güney Kore, Arjantin

C Grubu: Türkiye, Çin, Büyük Britanya, Meksika

D Grubu: Brezilya, Finlandiya, Yunanistan, Şili

Erkekler

W Grubu: Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır

X Grubu: Ukrayna, Türkiye, Kanada, Venezuela

Y Grubu: Japonya, İran, Finlandiya, Arjantin

Z Grubu: ABD, Almanya, İsrail, Tayland

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 2026 Goalball Dünya Şampiyonası Grupları Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

15:12
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
15:00
Vinicius Junior’un kız arkadaşı olay oldu
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu
14:49
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
14:41
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:31:04. #7.12#
SON DAKİKA: 2026 Goalball Dünya Şampiyonası Grupları Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.