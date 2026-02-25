2026 İçin Hedefler Belli

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, 2025 yılının güzel geçtiğini, 2026'da daha fazla başarı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Kadın ve erkek boks milli takımları, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nın ardından Kastamonu'da çalışmalarına başladı.

Kadın Boks Milli Takımı çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde, Erkek Boks Milli Takımı ise Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

Milli takımların kampını ziyaret eden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, AA muhabirine, kalabalık şekilde kamplarının devam ettiğini söyledi.

Geçen yılın gayet güzel geçtiğini vurgulayan Hekimoğlu, "Geçen yıl başarılı bir sene geçirdik. Bu yıl inşallah çocuklarımıza daha üst düzey çalışma ortamı oluşturup ülkemize daha iyi madalyalar kazandırmak istiyoruz. Öncelikle Sayın Bakanıma, Bakan Yardımcım Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum. Her şey bizim için yapılıyor. Kamp eğitim merkezleri çok güzel, gayet güzel çalışma ortamı var." dedi.

Bu yılın yoğun geçeceğine işaret eden Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Takımın bir bölümü Brezilya'ya gidiyor, bir bölümü Çin'e, bir bölümü Tayvan'a gidecek. Kazakistan'a kampa gidecekler. 2026 zor geçecek. İstanbul'da Ahmet Cömert Boks Turnuvası var. Dört yıldır yapılmıyordu. Yeniden aktif ettik. Çocukların çalışma ortamı çok güzel, iyi de çalışıyorlar. Gayretliler, istekliler, inşallah başaracaklar. Böyle imkanları devletimiz sağladığı sürece inşallah bu gençler bu işi başaracak."

2026 yılının en önemli organizasyonlarından biri Akdeniz Oyunları olacak

Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran ise kampa Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e giren sporcuların katıldığını söyledi.

İtalya'da yapılacak Akdeniz Oyunları'nın 2026 yılının en önemli organizasyonlarından biri olduğunu dile getiren Dalkıran, "Oraya da güçlü gideceğiz. Bulgaristan'da kadın ve erkeklerin Avrupa Şampiyonası var. En önemlisi 2028 Olimpiyatları olacak. Genç sporcular da takımımıza katıldı. İleriye dönük iyi çocuklar var. Bunun yanında olimpiyatlarda derece yapmış, ikinci, üçüncü olmuş sporcularımız var. Başkanımızın bize verdiği yetkiyle, imkanla Türk boksunu yukarılara çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hedef uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek

Milli boksör Evin Ergin Oğuz, kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu ile İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya bulunduğunu belirtti.

Kampın verimli geçtiğini anlatan Evin Ergin, "İnşallah bu yıl içindeki turnuvalarda çok iyi şekilde ülkemizi temsil etmeyi planlıyoruz. Antrenmanlarımıza çok iyi şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz uluslararası maçlarda, Akdeniz Oyunları'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek." dedi.

Milli sporcu Yiğit US ise 15 yıldır boks yaptığına, kariyerinde 16 Türkiye şampiyonluğu bulunduğuna dikkati çekerek, "Avrupa üçüncülüğüm, uluslararası müsabakalarda derecelerim var. Süreç çok güzel geçiyor. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Geçen yıl güzel geçti. Bu yıl da şampiyon olarak ülkemi madalyayla taçlandırmak istiyorum. Herkesin formda olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.