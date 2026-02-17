2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Günleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Günleri Başlıyor

17.02.2026 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda yarın 6 disiplinde toplam 8 madalya dağıtılacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 6 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'daki oyunların 12. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni ve snowboard branşlarında 8 madalya müsabakası yapılacak.

Alp disiplini kadınlar slalom, biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak, kayaklı koşu erkekler ve kadınlar takım sprint serbest, serbest stil kayak kadınlar aerials, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak ve erkekler 500 metre ile snowboard erkekler slopestyle kategorilerinde madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.45 Kayaklı koşu kadınlar takım sprint serbest (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

14.15 Kayaklı koşu erkekler takım sprint serbest (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

14.30 Serbest stil kayak kadınlar aerials (Livigno Kar Park)

15.28 Snowboard erkekler slopestyle (Livigno Kar Park)

15.30 Alp disiplini kadınlar slalom (Tofane Alp Disiplini Merkezi)

16.45 Biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak (Anterselva Biatlon Arena)

23.00 Kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak (Milano Sürat Pateni Arena)

23.32 Kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre (Milano Sürat Pateni Arena)

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Etkinlikler, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Günleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı İşte yanıtı Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu

10:31
Gabriel Sara’dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
Gabriel Sara'dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 10:46:07. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Günleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.