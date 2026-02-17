2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Günleri Başlıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 6 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'daki oyunların 12. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni ve snowboard branşlarında 8 madalya müsabakası yapılacak.

Alp disiplini kadınlar slalom, biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak, kayaklı koşu erkekler ve kadınlar takım sprint serbest, serbest stil kayak kadınlar aerials, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak ve erkekler 500 metre ile snowboard erkekler slopestyle kategorilerinde madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.45 Kayaklı koşu kadınlar takım sprint serbest (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

14.15 Kayaklı koşu erkekler takım sprint serbest (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

14.30 Serbest stil kayak kadınlar aerials (Livigno Kar Park)

15.28 Snowboard erkekler slopestyle (Livigno Kar Park)

15.30 Alp disiplini kadınlar slalom (Tofane Alp Disiplini Merkezi)

16.45 Biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak (Anterselva Biatlon Arena)

23.00 Kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak (Milano Sürat Pateni Arena)

23.32 Kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre (Milano Sürat Pateni Arena)