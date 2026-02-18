2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Heyecanı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 5 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 11. gününde biatlon, bobsled, serbest stil kayak, kuzey kombine ve sürat pateni branşlarında madalya mücadelesi yapıldı.

Fransa, biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak yarışında bir saat 19 dakika 55.2 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Milano-Cortina 2026'daki üçüncü altın madalyasını kazanan Fransız biatlet Fillon Maillet, kış oyunlarındaki madalya sayısını ise 8'e çıkardı. Bu kategoride Norveç gümüş, İsveç bronz madalya elde etti.

Kuzey kombine bireysel büyük tepe 10 kilometrede altın madalya, Norveçli Jens Luraas Oftebro'nun oldu. Kayakla atlamada 144,6 puan toplayan Oftebro, kayaklı koşuda 24 dakika 45 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bıraktı. Müsabakada Avusturyalı Johannes Lamparter gümüş, Fin Ilkka Herola bronz madalyaya uzandı.

İtalya, sürat pateni erkekler takım takip yarışı finalinde 3.29.20'lik zamanıyla altın madalya elde etti. Bu dalda ABD gümüş, Çin de bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar takım takip finalinde ise Kanada, 2.55.81'lik süresiyle altın, Hollanda gümüş, Japonya bronz madalya aldı.

Serbest stil kayak erkekler big air kategorisinde Norveçli Tormod Frostad, 195,50 puanla altın madalyaya ulaştı. Müsabakada ABD'li Mac Forehand gümüş, Avusturyalı Matej Svancer ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Günün son madalyaları ise erkekler ikili bobsled kategorisinde verildi. Almanya, bu kategorideki tüm madalyaların sahibi oldu. Johannes Lochner-Georg Fleischhauer ikilisi, 3.39.70'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Francesco Friedrich-Alexander Schuller çifti gümüş, Adam Ammour-Alexander Schaller ikilisi ise bronz madalyayla günü tamamladı.

Öte yandan snowboard kadınlar slopestyle kategorisindeki madalya yarışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendi.

Oyunların 11. gününde ayrıca curling, artistik buz pateni ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.