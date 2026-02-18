2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Heyecanı

18.02.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milano-Cortina 2026'da 5 branşta madalyalar sahiplerini buldu, Fransa ve Norveç öne çıktı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 5 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 11. gününde biatlon, bobsled, serbest stil kayak, kuzey kombine ve sürat pateni branşlarında madalya mücadelesi yapıldı.

Fransa, biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak yarışında bir saat 19 dakika 55.2 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Milano-Cortina 2026'daki üçüncü altın madalyasını kazanan Fransız biatlet Fillon Maillet, kış oyunlarındaki madalya sayısını ise 8'e çıkardı. Bu kategoride Norveç gümüş, İsveç bronz madalya elde etti.

Kuzey kombine bireysel büyük tepe 10 kilometrede altın madalya, Norveçli Jens Luraas Oftebro'nun oldu. Kayakla atlamada 144,6 puan toplayan Oftebro, kayaklı koşuda 24 dakika 45 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bıraktı. Müsabakada Avusturyalı Johannes Lamparter gümüş, Fin Ilkka Herola bronz madalyaya uzandı.

İtalya, sürat pateni erkekler takım takip yarışı finalinde 3.29.20'lik zamanıyla altın madalya elde etti. Bu dalda ABD gümüş, Çin de bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar takım takip finalinde ise Kanada, 2.55.81'lik süresiyle altın, Hollanda gümüş, Japonya bronz madalya aldı.

Serbest stil kayak erkekler big air kategorisinde Norveçli Tormod Frostad, 195,50 puanla altın madalyaya ulaştı. Müsabakada ABD'li Mac Forehand gümüş, Avusturyalı Matej Svancer ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Günün son madalyaları ise erkekler ikili bobsled kategorisinde verildi. Almanya, bu kategorideki tüm madalyaların sahibi oldu. Johannes Lochner-Georg Fleischhauer ikilisi, 3.39.70'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Francesco Friedrich-Alexander Schuller çifti gümüş, Adam Ammour-Alexander Schaller ikilisi ise bronz madalyayla günü tamamladı.

Öte yandan snowboard kadınlar slopestyle kategorisindeki madalya yarışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendi.

Oyunların 11. gününde ayrıca curling, artistik buz pateni ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Etkinlikler, Norveç, Fransa, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 00:39:22. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.