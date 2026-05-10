Kahramanmaraş'ta offroad heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta offroad heyecanı

Kahramanmaraş\'ta offroad heyecanı
10.05.2026 10:15  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kapıçam Tabiat Parkı'nda başladı. 44 sporcu zorlu parkurlarda yarışarak motor sporları tutkunlarına adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Organizasyon, hem katılımcılar hem de izleyiciler için heyecan verici bir deneyim sunuyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, bugün Kapıçam Tabiat Parkı'nda başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 44 sporcu, zorlu parkurlarda zirve mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sporun farklı branşlarına yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürürken, bu kez motor sporları tutkunlarını adrenalin dolu büyük bir organizasyonda buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kapıçam Tabiat Parkı'nda başladı. Daha önce gerçekleştirdiği başarılı spor organizasyonlarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, offroad tutkunlarını Türkiye'nin en zorlu ve heyecan verici etaplarından birinde ağırlıyor. Doğal yapısı, engebeli arazileri ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken Kapıçam Tabiat Parkı, iki gün boyunca motor sporlarının kalbinin attığı merkez haline gelecek.

Şampiyonaya Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcular yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda, beşi kadın olmak üzere toplam 44 sporcu direksiyon başına geçerek zorlu etaplarda mücadele ediyor. Profesyonel pilotlar ve co-pilotlardan oluşan ekipler, çamurlu yollar, dik rampalar, keskin virajlar ve derin çukurlarla dolu parkurlarda hem zamana hem de doğaya karşı yarışıyor. Kapıçam'ın doğal dokusu içerisinde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, teknik sürüş becerilerini ve araç hakimiyetlerini en üst seviyede sergiliyor.

Şampiyona, yalnızca sporcular için değil, izleyiciler açısından da büyük heyecana sahne oluyor. Yarışları takip etmek için Kapıçam Tabiat Parkı'na gelen vatandaşlar, doğayla iç içe gerçekleşen mücadeleleri yakından izleme fırsatı buluyor. Motor sesleri, hız, çamur ve zorlu engellerin birleştiği yarış atmosferi, seyircilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Organizasyon boyunca sporcular, araçlarının dayanıklılığı kadar kendi reflekslerini ve stratejik sürüş kabiliyetlerini de ortaya koyuyor. 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Kapıçam etabında derece elde eden sporcular için ödül töreni, 10 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenecek törende başarılı sporculara madalya ve kupaları takdim edilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta offroad heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:39:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta offroad heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.