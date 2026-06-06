2026 Yaz Gençlik Kampları Başvuruları Açıldı - Son Dakika
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2026 Yaz Gençlik Kampları Başvuruları Açıldı

2026 Yaz Gençlik Kampları Başvuruları Açıldı
06.06.2026 11:30
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 Yaz Gençlik Kampları için başvuruları başlattı. Kamplar ücretsiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Yaz Gençlik Kampları için 2026 yılı başvuru süreci başladı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul; Yaz Gençlik Kamplarının gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek tüm gençleri kamplara başvurmaya davet etti. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kamplarda gençler, yaz tatilini eğlenceli ve eğitici faaliyetlerle değerlendirme fırsatı bulacak. Kamp süresince sportif etkinlikler, kültürel faaliyetler, yaşam becerileri atölyeleri ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenecek. Türkiye'nin farklı illerinden gençleri bir araya getiren kamplar, katılımcılara yeni arkadaşlıklar kurma ve farklı kültürleri tanıma imkanı da sunacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, gençlik kamplarının gençlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek tüm gençleri kamplara başvurmaya davet etti. Dorul; "Gençlik Kamplarımız, gençlerimizin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan önemli organizasyonlarımız arasında yer alıyor. Her yıl binlerce gencimizi ülkemizin farklı bölgelerinde ağırlıyor, onların yeni deneyimler kazanmalarına, dostluklar kurmalarına ve kendilerini geliştirmelerine imkan sunuyoruz. Tüm gençlerimizi bu eşsiz kamp deneyimini yaşamaya davet ediyorum" dedi.

İlk beş dönem için başvuruların 21 Haziran 2026 tarihine kadar devam edeceğini belirten Dorul, diğer kamp dönemleri için son başvuru tarihinin ise 26 Temmuz 2026 olduğunu kaydetti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2026 Yaz Gençlik Kampları Başvuruları Açıldı - Son Dakika

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