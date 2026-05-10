Zıpkınla balık avında şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zıpkınla balık avında şampiyonlar belli oldu

Zıpkınla balık avında şampiyonlar belli oldu
10.05.2026 15:28  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökçeada'da düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde, 27 spor kulübünden 111 sporcunun katılımıyla şampiyonlar belirlendi. Gökçeada Spor Kulübü'nden Selim Konya Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Gökçeada'da gerçekleştirilen Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 2026 sezonunun şampiyonları belli oldu.

Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada açıklarında 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonluk müsabakalarına 27 spor kulübünden 108'i erkek, 3'ü kadın toplam 111 sporcu katıldı. Tüm spor kulüplerinin katıldığı geleneksel kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başlayan şampiyonluk heyecanı dün Kaleköy ve Pirinç Burnu arasındaki dalış bölgelerinde devam etti. Tek nefeste dalışlarla en yüksek puanı getiren balıkları yakalamaya çalışan sporcular, 5 saat boyunca mücadele etti. Gökçeada Limanı'nda yapılan balık tartı işleminin ardından en yüksek puanı alarak şampiyon olan sporcu ve takımlar belli oldu.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Gökçeada İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurt, Sahil Güvenlik Komutanı Resul Altuntaş, TSSF Başkan Danışmanı ve Genel Direktör Dr. İrfan Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Talha Ersoy, TSSF Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de aralarında bulunduğu protokol eşliğinde düzenlenen madalya töreninde dereceye giren sporcular ve takımlar ödüllerini aldılar.

Gökçeada Spor Kulübü'nden Selim Konya, Türkiye şampiyonu olurken, aynı spor kulübünden Semih İnce gümüş madalya, Çalıkuşu Spor Kulübü'nden Yalçın Sakallıoğlu bronz madalya aldı. Kadınlarda Nicomedia Su Sporları ve Sualtı Avcılığı Spor Kulübü'nden Fethiye Kahraman altın madalya, Karşıyaka İstikrar Gelişim Spor Kulübü'nden Umay Öztürk gümüş madalya aldı. Şampiyonaya katılan takımların aldıkları toplam puana göre yapılan sıralamada Gökçeada Spor Kulübü birincilik kupasını alırken, Çalıkuşu Spor Kulübü ikincilik, Limit Doğa Sporları Kulübü 3'üncülük kupasının sahibi oldu.

Kadir Sağlam: "Bu yıl inşallah uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve bayrağımızı gururlandıracağımıza inanıyorum"

TSSF Başkanı Kadir Sağlam yaptığı açıklamada, "Şampiyon olan sporcularımızı ve kupa alan takımlarımızı kutluyorum. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Bu mücadeleler sonrasında aday milli takım kadromuz da belirlendi. Milli takım kamp ve hazırlık sürecimizin ardından bu yıl inşallah uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve bayrağımızı gururlandıracağımıza inanıyorum. Zıpkınla balık avı branşımızda uluslararası başarıları gelenekselleştirmek için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her faaliyetimizde yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya başta olmak üzere Bakanlık çalışanlarımıza, bu organizasyonumuza ev sahipliği yapan Gökçeada Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zıpkınla balık avında şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

16:27
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:43
Batman Petrolspor’da şampiyonluk coşkusu
Batman Petrolspor'da şampiyonluk coşkusu
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
15:13
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 16:38:34. #7.13#
SON DAKİKA: Zıpkınla balık avında şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.