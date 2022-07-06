21 Yaş Altı Gençler ve 18 Yaş Altı Kadetler Milli Takım Seçme Yarışması tamamlandı - Son Dakika
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21 Yaş Altı Gençler ve 18 Yaş Altı Kadetler Milli Takım Seçme Yarışması tamamlandı

06.07.2022 15:25
21 Yaş Altı Gençler ve 18 Yaş Altı Kadetler Milli Takım Seçme Yarışması tamamlandı

Gençler-Kadetler Açık Hava Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuların belirlendiği 21 Yaş Altı Gençler ve 18 Yaş Altı Kadetler Milli Takım Seçme Yarışması, Antalya'da tamamlandı.

Gençler-Kadetler Açık Hava Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuların belirlendiği 21 Yaş Altı Gençler ve 18 Yaş Altı Kadetler Milli Takım Seçme Yarışması, Antalya'da tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençler-Kadetler Açık Hava Avrupa Şampiyonası, 14-21 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin Lilleshall kentinde düzenlenecek.

Şampiyonada yarışacak milli okçuların seçme süreci, 30 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde yapılan Gençlik Kupası Yarışması ile başlamıştı. Süreç, 29 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Gençler-Kadetler Türkiye Şampiyonası ve son olarak da 5-6 Temmuz tarihlerindeki Gençler-Kadetler Milli Takım Seçme Yarışması ile tamamlandı.

Toplam 8 kategoride 22 sporcu gerekli koşulları sağlayarak Gençler-Kadetler Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyona için seçilen sporcular 1-14 Ağustos tarihlerinde milli takım kampına katılacak.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkekler: Efe Gürkan Maraş, Mustafa Buğrahan Çoban

Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadınlar: Ezgi Başaran, Fatma Maraşlı

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Yakup Yıldız, Efe Toprak Çoban

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadınlar: İpek Tomruk, Songül Lök, Hazal Burun

Klasik Yay 18 Yaş Altı Erkekler: Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir, Kutay Tek

Klasik Yay 18 Yaş Altı Kadınlar: Sıla Özdemir, Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır

Makaralı Yay 18 Yaş Altı Erkekler: Eren Kırca, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Yunus Emre Arslan

Makaralı Yay 18 Yaş Altı Kadınlar: Irmak Yüksel, Begüm Yuva, Hatice Efdal Köse

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Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 21 Yaş Altı Gençler ve 18 Yaş Altı Kadetler Milli Takım Seçme Yarışması tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 21 Yaş Altı Gençler ve 18 Yaş Altı Kadetler Milli Takım Seçme Yarışması tamamlandı - Son Dakika
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