Golf Mad tarafından düzenlenen profesyonel ve amatör sporcuların katıldığı 22. Golf Mad Golf Turnuvası Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kempinsky Hotel The Dome Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü mücadele edecek. Üç gün sürecek turnuvada sporcular, 54 çukurda şampiyon olabilmek için yarışacak.

Turnuvaya Türkiye'den Ali Altuntaş, Taner Yamaç gibi profesyonel, Yasin Akkanat, Birol Uygurlu gibi amatör golfçüler katılıyor.

Organizasyon sorumlusu Golf-Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın formatının 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu olduğunu söyledi.

Kara, turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçünün 5 bin avroluk ödülün sahibi olacağını dile getirerek, "Ayrıca dereceye giren golfçülere Kempinsky otelde 1 haftalık konaklama ile Pegasus Havayolları tarafından uçak bileti ödüllerimiz var. Toplamda ise 78 bin avro para ödülü dağıtılacak." diye konuştu.

Turnuva, 11 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.