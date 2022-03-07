KASTAMONU - 22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Avrupa'dan altın madalyalarla dönmek istiyor - Son Dakika
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KASTAMONU - 22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Avrupa'dan altın madalyalarla dönmek istiyor

07.03.2022 11:04

22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 11-24 Mart tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmek istiyor.

22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 11-24 Mart tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmek istiyor.

Milli takımdan 12 sporcu, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli takım antrenörü İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, şampiyona için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Antrenmanların çok verimli geçtiğini belirten Gündoğdu, "Kamp Eğitim Merkezimizde her türlü imkanımız mevcut. Antrenör arkadaşlarımızla, sporcularımızla, buradaki antrenmanlarımızın verimini madalyaya yansıtmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz altın madalya. İnşallah orada İstiklal Marşı'mızı okuturuz." dedi.

Milli sporcu Gamze: "Takım olarak iyiyiz. İnanıyoruz"

Milli takımda 2024 Olimpiyatları'na aday sporcular bulunduğuna işaret eden Gündoğdu, "Avrupa ve dünyada dereceli sporcularımız var, hepsi istekli, azimli. Hedefimiz altın madalya, sporcularımızda o potansiyel var." diye konuştu.

Milli sporcu Gamze Soğuksu ise kariyerinde beş Türkiye şampiyonluğu bulunduğuna dikkati çekerek, "Avrupa şampiyonalarında iki kez ikinci oldum. İkinciliğimi altına çevirmek istiyorum. Çok güzel bir süreç geçiriyoruz. Altın madalyayla ülkeme döneceğime inanıyorum. Takım olarak iyiyiz. İnanıyoruz, istekliyiz, inşallah başaracağız." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - 22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Avrupa'dan altın madalyalarla dönmek istiyor
KASTAMONU - 22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Avrupa'dan altın madalyalarla dönmek istiyor
KASTAMONU - 22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Avrupa'dan altın madalyalarla dönmek istiyor

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Avrupa Şampiyonası, Milli, Altın, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KASTAMONU - 22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Avrupa'dan altın madalyalarla dönmek istiyor - Son Dakika


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