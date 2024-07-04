22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı İtalya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı İtalya'ya 3-0 yenildi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. Milli takım, grup müsabakalarını Lecce kentinde oynadı ve organizasyondaki ilk yenilgisini aldı. İki galibiyetle grubunu ikinci sırada tamamlayan milli takım, yarı finale yükselmeye hak kazandı ve yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

04.07.2024 00:55
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22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup müsabakalarını Lecce kentinde oynayan milli takım, şampiyonadaki üçüncü ve son maçında ev sahibi İtalya'yla karşılaştı.

Rakibine 26-24, 25-18 ve 27-25'lik setlerle 3-0 kaybeden milli takım, organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.

Üç maçta iki galibiyet alarak grubunu ikinci sırada tamamlayan milli takım, 22 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeye hak kazandı.

Milli takım yarı finalde diğer grubun lideri Sırbistan'la eşleşti. Maç yarın Lecce'deki San Giuseppe da Copertino Spor Salonu'nda TSİ 18.00'de oynanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı İtalya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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