23 Elazığ FK'da görev yapan Cengiz Şeremet kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Spor

23 Elazığ FK'da görev yapan Cengiz Şeremet kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

23 Elazığ FK\'da görev yapan Cengiz Şeremet kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

23 Elazığ FK'da iki dönem sportif direktör olarak görev yapan Cengiz Şeremet, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Şeremet'in vefat ettiği duyuruldu ve ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

01.05.2024 16:39
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Son olarak 23 Elazığ FK'da sportif direktör olarak görev yapan Cengiz Şeremet, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İki dönem 23 Elazığ FK'da görev yapan sportif direktör Cengiz Şeremet, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 23 Elazığ FK'dan yapılan açıklamada, "Eski sportif direktörümüz Cengiz Şeremet'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Şeremet'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 23 Elazığ FK'da görev yapan Cengiz Şeremet kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Elazığ FK'da görev yapan Cengiz Şeremet kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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