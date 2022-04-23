23 Nisan coşkusu Gençlerbirliği tribünlerinde - Son Dakika
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23 Nisan coşkusu Gençlerbirliği tribünlerinde

23.04.2022 18:18
23 Nisan coşkusu Gençlerbirliği tribünlerinde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oynanan Gençlerbirliği-Bandırmaspor müsabakasında tribünleri çocuklar doldurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oynanan Gençlerbirliği-Bandırmaspor müsabakasında tribünleri çocuklar doldurdu.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynan Gençlerbirliği - Bandırmaspor karşılaşmasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı gününe denk gelmesi nedeni ile balonlar ve pankartlarla süslenen tribünler çocuklar ile doldu. Bilet yükleme noktalarından ücretsiz bilet alan 1923 miniğe ise Mustafa Kemal Atatürk imzalı Gençlerbirliği forması hediye edildi.

Kale arkası tribününü süsleyen Sincan Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kurdukları koro ile müsabakaya renk kattı. - ANKARA

23 Nisan coşkusu Gençlerbirliği tribünlerinde
23 Nisan coşkusu Gençlerbirliği tribünlerinde
23 Nisan coşkusu Gençlerbirliği tribünlerinde
23 Nisan coşkusu Gençlerbirliği tribünlerinde

YORUMLAR
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Ulusal Egemenlik, Gençlerbirliği, 23 Nisan, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 23 Nisan coşkusu Gençlerbirliği tribünlerinde - Son Dakika


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