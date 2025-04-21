23 Nisan Satranç Turnuvası Sonuçlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası, Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. İl Müdürü Kasapoğlu, satrancın gençlerin zihinsel gelişiminde oynadığı role dikkat çekerek, "Satranç sadece bir oyun değil, aynı zamanda strateji, düşünme becerisi ve disiplin kazandıran önemli bir spor dalıdır. Bu tür organizasyonlar, çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmada büyük katkı sağlıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR