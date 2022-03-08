23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

08.03.2022 19:40
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Emre Mutlu altın, Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalya elde etti.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Emre Mutlu altın, Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalya elde etti.

Filibe kentinde devam eden organizasyonda Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kilo finalinde Bulgar rakibi Denis Krasimirov Demirov ile karşılaştı.

Rakibini 12-6 yenen Emre, altın madalyanın sahibi oldu.

Mustafa Safa Yıldırım ise grekoromen stil 63 kilo bronz madalya mücadelesinde Ermeni Vladimir Haroyan ile karşı karşıya geldi.

Haroyan'ı 3-1 yenen Mustafa Safa, bronz madalya kazandı.

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Milli sporcu Emre Mutlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda altın madalya kazandı. Milli sporcu Emre Mutlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda altın madalya kazandı. 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika


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