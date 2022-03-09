23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

09.03.2022 19:05
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Aslı Demir finale yükseldi.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Aslı Demir finale yükseldi.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlar müsabakaları başladı ve 5 milli güreşçi mindere çıktı.

68 kiloda Aslı Demir sırasıyla Polonya'dan Karolina Kozlowska, İspanya'dan Marta Ojeda Navarro ve Azerbaycan'dan Nigar Mirazada'yı eleyerek finale adını yazdırdı. Aslı, yarın finalde Moldovalı Irina Ringaci'yle altın madalya mücadelesi verecek.

50 kiloda Zehra Demirhan, 55 kiloda Zeynep Yetgil ve 76 kiloda Mehtap Gültekin, yarı finalde rakiplerine yenildi. Bu üç sporcu da yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

Milli sporculardan 59 kiloda Ebru Dağbaşı ise 3. turda İtalyan Morena de Vita'ya yenilerek elendi.

YORUMLAR
500
CEV Şampiyonlar Ligi: Developres Rzeszow: 3 - VakıfBank: 2 CEV Şampiyonlar Ligi: Developres Rzeszow: 3 - VakıfBank: 2 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Bulgaristan, Polonya, İspanya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Ayçiçek yağını taşıyan gemi yola çıktı! 15 Mart'ta Türkiye'de
18:24 İsrail Cumhurbaşkanı 19 yıl sonra Türkiye'de: Hepimiz için bereket getirir
18:22 Savaşa sessiz kaldı! Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan futbolcunun tüm unvanları geri alındı
18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırıyor
18:13 Köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Baba kızının sağlık durumundan bahsetti:10 dakika kalbi durdu
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 19:11:17. #1.11#
SON DAKİKA: 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement