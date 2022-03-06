23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak - Son Dakika
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak

06.03.2022 09:48
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) açıklamasına göre, Filibe kentinde 7-13 Mart'ta düzenlenecek organizasyonda 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli güreşçiler şöyle:

Kadınlar: 50 kilo Zehra Demirhan, 53 kilo Rahime Arı, 55 kilo Zeynep Yetgil, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 59 kilo Ebru Bağbaşı, 62 kilo Merve Karadeniz, 65 kilo Yağmur Çakmak, 68 kilo Aslı Demir, 72 kilo Merve Pul, 76 kilo Mehtap Gültekin.

Erkekler serbest stil: 57 kilo Yusuf Demir, 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Hamza Alaca, 70 kilo Ömer Faruk Çayır, 74 kilo İsmet Çiftçi, 79 kilo Abdulvasi Balta, 86 kilo Emre Çiftçi, 92 kilo Feyzullah Aktürk, 97 kilo Samet Ocak,125 kilo Adil Mısırcı.

Grekoromen: 55 kilo Emre Mutlu, 60 kilo Mükremin Aktaş, 63 kilo Mustafa Sefa Yıldırım, 67 kilo Kadir Kamal, 72 kilo Abdullah Toprak, 77 kilo Abdurrahman Kalkan, 82 kilo Samet Yaldıran, 87 kilo Muhittin Sarıçiçek, 97 kilo Mustafa Olgun, 130 kilo Fatih Bozkurt.

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Bulgaristan, Türkiye, Güreş, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak - Son Dakika


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