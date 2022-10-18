23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

18.10.2022 21:18
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Fatih Bozkurt altın, 55 kiloda ise Ahmet Ekrem Taşkınoğlu bronz madalya aldı.

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Fatih Bozkurt altın, 55 kiloda ise Ahmet Ekrem Taşkınoğlu bronz madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda milli güreşçiler mindere çıktı.

Grekoromen stil 130 kiloda Fatih Bozkurt, çeyrek finalde Yunan Nikolaos Ntounias'ı 8-0, yarı finalde de Macar Dariusz Vitek'i 6-1 yenerek finalde Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile eşleşti.

Rakibini 9-1 yenen Fatih, altın madalya kazandı.

Grekoromen stil 55 kiloda mücadele eden Ahmet Ekrem Taşkınoğlu ise bronz madalya mücadelesinde Rumen rakibi Denis Florin Mihai'yi 8-3 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, yarı finalde Gürcü rakibi Irakli Dzimistarishvili ile mücadelesinde 4-4'lük sonuç sonrası 2 puanlık oyunu nedeniyle adını finale yazdırdı.

Kerem Kamal, yarın final müsabakasına çıkacak.

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Kaynak: AA

Fatih Bozkurt, Fatih, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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