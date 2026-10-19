23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da ikinci etap kampını tamamladı - Son Dakika
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23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da ikinci etap kampını tamamladı

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23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlığı kapsamında Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ndeki ikinci etap kampını tamamladı. Bir haftalık aranın ardından üçüncü ve son etap kampına başlayacak.

23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'daki ikinci etap kampını tamamladı.

Milli takım, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kapsamında Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampını tamamladı.

Milli takım bir haftalık aranın ardından üçüncü ve son etap kampına başlayacak.

Antrenörlerden Ramazan Ballıoğlu, AA muhabirine, ikinci etap kampını güzel bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Kampın verimli geçtiğini anlatan Ballıoğlu, "Bu kampta teknik ve taktik çalışmalar yaptık. Bir kampımız daha var. Son kampımızda teknik ve taktik çalışmalarımızı uygulamaya geçireceğiz. Sparring ağırlıklı çalışmalar yapacağız. Sporcularımızın yüzde 70'i dereceli. Kaliteli bir takımız. Başaracağımıza olan inancımız tam." diye konuştu.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıHırvatistanKastamonuSporSon Dakika

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