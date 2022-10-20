23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası

20.10.2022 23:34
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Elke Lale van Achterberg gümüş madalya kazandı.

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Elke Lale van Achterberg gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sao Poula'da devam eden şampiyonada milli sporcu Elke Lale van Achterberg, yarı finalde Fransız Clemence Delavoipiere karşısından 15-6'lık üstün ayrılarak adını finale yazdırdı.

Elke, flöre finalinde karşı karşıya geldiği Macar Ana Nadasdy'e 15-6 mağlup oldu.

Milli sporcu, yarın epe kategorisinde madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA
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