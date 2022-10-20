Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sao Poula'da devam eden şampiyonada milli sporcu Elke Lale van Achterberg, yarı finalde Fransız Clemence Delavoipiere karşısından 15-6'lık üstün ayrılarak adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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