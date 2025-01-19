24 Erzincanspor, Altay'ı 3-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

24 Erzincanspor, Altay'ı 3-1 yendi

24 Erzincanspor, Altay\'ı 3-1 yendi

24 Erzincanspor, Altayspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki puanını 31'e çıkardı.

19.01.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmada 24Erzincanspor konuğu Altayspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

24 Erzincanspor ligin ikinci yarısının ilk maçında kendi sahasında konuk ettiği Altay'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

24Erzincanspor'un gollerini 21. dakikada Yasin Dülger, 39. dakikada Erol Akdağ ve 47. dakikada Arif Emre Eren kaydederken, Altay'ın tek golü ise 28. dakikada Özgür Özkaya'dan geldi.

24Erzincanspor aldığı 3 puanla puanını 31'e çıkararak ligde 6. sırada yer aldı.

Öte yandan 24 Erzincanspor'da yeniden göreve gelen teknik direktör Gökhan Ünal, ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gökhan Ünal, erzincan, 3-sayfa, Futbol, Altay, Akdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 24 Erzincanspor, Altay'ı 3-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:37 Satılık daire ilanında yazılanlar ’’pes’’ dedirtti Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti
10:29 Trump kendi adından bile para kazanacak Trump kendi adından bile para kazanacak
10:24 Feyza Civelek ’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaryosunu ifşa etti Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
10:17 Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 18:25:51. #1.11#
SON DAKİKA: 24 Erzincanspor, Altay'ı 3-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.