Karacabey Belediyespor\'a hükmen mağlubiyet

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 24 Erzincanspor- Karacabey Belediyespor maçıyla ilgili beklenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararı açıklandı. Kurul, Karacabey Belediyespor'un cezalı futbolcu oynattığını tespit ederek, sahada 0-0 biten karşılaşmanın hükmen 3-0 24 Erzincanspor lehine tescil edilmesine hükmetti.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve gol sesinin çıkmadığı müsabaka, bu kararla birlikte hükmen sonuç olarak kayıtlara geçti. Karar sonucunda 24 Erzincanspor 3 puan aldı. Karacabey Belediyespor ise sahadan aldığı 1 puanı kaybetmiş oldu.

PFDK, müsabakada görev yapan Karacabey Belediyespor teknik sorumlusu hakkında da karar aldı. "Cezaya uyulmaması eylemine iştirak ettiği" gerekçesiyle teknik direktör Ercümend Coşkundere'ye, 2 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı getirilmesinin yanı sıra para cezası verildiği bildirildi.

Kurul, cezalı olduğu değerlendirilen futbolcu hakkında yürütülen incelemede ise, disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ayrıca bir ceza uygulanmasına gerek görülmediğini açıkladı. Bu durum, kural ihlalinin takım yönetimi kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Bu kararla birlikte, lig sıralamasında puan değişikliği yaşanırken, Karacabey Belediyespor'un aldığı teknik yönetici cezası da takımı önümüzdeki haftalarda etkileyecek. - BURSA