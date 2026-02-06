Karacabey Belediyespor'a hükmen mağlubiyet - Son Dakika
Karacabey Belediyespor'a hükmen mağlubiyet

Karacabey Belediyespor'a hükmen mağlubiyet
06.02.2026 12:44  Güncelleme: 12:45
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24 Erzincanspor ile Karacabey Belediyespor arasında yapılan ve 0-0 berabere biten maç, PFDK kararıyla 24 Erzincanspor lehine 3-0 tescil edildi. Karacabey Belediyespor'un cezalı futbolcu oynattığı belirlendi, teknik sorumluya da ceza verildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 24 Erzincanspor- Karacabey Belediyespor maçıyla ilgili beklenen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararı açıklandı. Kurul, Karacabey Belediyespor'un cezalı futbolcu oynattığını tespit ederek, sahada 0-0 biten karşılaşmanın hükmen 3-0 24 Erzincanspor lehine tescil edilmesine hükmetti.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve gol sesinin çıkmadığı müsabaka, bu kararla birlikte hükmen sonuç olarak kayıtlara geçti. Karar sonucunda 24 Erzincanspor 3 puan aldı. Karacabey Belediyespor ise sahadan aldığı 1 puanı kaybetmiş oldu.

PFDK, müsabakada görev yapan Karacabey Belediyespor teknik sorumlusu hakkında da karar aldı. "Cezaya uyulmaması eylemine iştirak ettiği" gerekçesiyle teknik direktör Ercümend Coşkundere'ye, 2 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı getirilmesinin yanı sıra para cezası verildiği bildirildi.

Kurul, cezalı olduğu değerlendirilen futbolcu hakkında yürütülen incelemede ise, disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ayrıca bir ceza uygulanmasına gerek görülmediğini açıkladı. Bu durum, kural ihlalinin takım yönetimi kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Bu kararla birlikte, lig sıralamasında puan değişikliği yaşanırken, Karacabey Belediyespor'un aldığı teknik yönetici cezası da takımı önümüzdeki haftalarda etkileyecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor'a hükmen mağlubiyet - Son Dakika

SON DAKİKA: Karacabey Belediyespor'a hükmen mağlubiyet - Son Dakika
