24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda milli karatecilerden Sabri Kıroğlu gümüş, Osman Emre Kula ve Melek Özkaya bronz madalya kazandı.
Brezilya'da düzenlenen organizasyonda ferdi kata kategorisinde yarışan milli sporcu Sabri Kıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Karate branşında ayrıca Osman Emre Kula erkekler kumite 84 kilo, Melek Özkaya da kadınlar kumite 68 kiloda bronz madalya aldı.
Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı, altın madalya elde etmişti.
Kaynak: AA
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