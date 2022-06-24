24 takımdan 160 sporcunun yer aldığı şenlik sona erdi - Son Dakika
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24 takımdan 160 sporcunun yer aldığı şenlik sona erdi

24.06.2022 15:45
24 takımdan 160 sporcunun yer aldığı şenlik sona erdi

Gelenekselleşen ve bu sene yedincisi düzenlenen "Göksel Erdoğan Minik Eller Hentbol Şenliği" 21-22-23 Haziran tarihlerinde yapıldı.

Gelenekselleşen ve bu sene yedincisi düzenlenen "Göksel Erdoğan Minik Eller Hentbol Şenliği" 21-22-23 Haziran tarihlerinde yapıldı. Etkinliğe 24 takımdan 160 sporcu katıldı.

Hentbol sporuna küçük yaşlarda başlamayı, çocuklarda spor kültürünü oluşturmayı ve sporu sevdirmeyi amaçlayan "Minik Eller Hentbol Şenliği" 7. Kez gerçekleşti. 21-22-23 Haziran tarihlerinde Hasan Güngör Spor Salonunda yapılan etkinliğin açılışında organizasyona adını veren Göksel Erdoğan hayrına lokma ve pilav hayrı yapıldı.

2011-2012-2013 doğumlular yarıştı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol Federasyonu İl Temsilciliğinin koordinesinde yapılan hentbol şenliğinde 24 takımdan 160 sporcu sahaya çıktı. Aydın'dan da bir takım turnuvada yer aldı. 2010-2011-2012 doğumlu çocukların maç deneyimi yaşadığı hentbol şenliğinde maçlar yarı sahada 15'er dakikalık iki devre halinde oynandı. Şenliğin sonunda tüm katılımcılara turnuvanın hatırası olarak madalya ve katılım belgesi verildi.

"Hentbol branşını sevdirmeyi amaçlıyoruz"

Türkiye Hentbol Federasyonu Denizli İl Temsilcisi İsmail Başka, her sene geleneksel olarak yaptıkları "Minik Eller Hentbol Şenliği" ile bu yıl bir kez daha kendilerine bu sporu sevdiren Göksel Erdoğan'ı saygıyla andıklarını belirtti. Pandemi nedeniyle iki yıldır şenliğin düzenlenemediğini belirten Başka, ilgiden çok memnun olduklarını, çocuklara hentbol branşını sevdirmeyi amaçladıklarını kaydetti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 24 takımdan 160 sporcunun yer aldığı şenlik sona erdi - Son Dakika

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