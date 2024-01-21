24Erzincanspor, Kastamonuspor\'u 2-1 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında 24Erzincanspor sahasında konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Semih Kurt, Mücahit Değermenci, Birtan Yavuz
24Erzincanspor: Erdi Yokuşlu, Kamil İçer, Özkan Yiğiter (Gökhan Payal dk. 75), Ziya Alkurt, Çınar Tarhan (Furkan Işıkdemir dk. 85), Kubilay Türk Yılmaz (Muhammed Enes Yılmaz dk. 75), Ali Altınöz, İlker Günaslan, Hasan Kaya (Adem Metin Türk dk. 62), Gençer Cansev, Enes Yılmaz (Yusuf Onur Arıkan dk. 62)
Kastamonuspor: Abdullah Yiğiter, İsmail Güven, Okan Eken, Yusuf Türk (Abdulaziz Yılmaz dk. 78), İlyas Kubilay Yavuz, Umut Erdem (Mustafa Çaylı dk. 78), Yiğit Ali Bayrak (Adem Sun dk. 66), Ali Akkuş (Ramazan Keskin dk. 42), Erhan Kartal (Berkan Aydeniz dk. 66), Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen
Goller: Çınar Tarhan (dk. 8), Kubilay Türk Yılmaz (dk. 52), (24Erzincanspor), Okan Eken (dk. 39) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Erdi Yokuşlu, Gençer Cansev, Muhammed Enes Yılmaz (24Erzincanspor) - ERZİNCAN
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