Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan 13 madalya - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan 13 madalya

01.09.2022 12:20
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan 13 madalya

29-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Badminton Bursa İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle yüzleri güldürdü.

29-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Badminton Bursa İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle yüzleri güldürdü.

Gürsu Sporcu Fabrikası'nda yapılan organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 4 birincilik, 4 ikincilik ve 5 üçüncülük olmak üzere 13 madalya kazandılar. Büyük heyecanın yaşandığı İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Melek Hamdioğlu tek kadınlarda, Mizyal Zor eşi Yaren Duru ile çift kadınlarda ve Mizyal Zor-Berkant Zor karışık çiftlerde altın madalya kazandı. Organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Berkant Zor tek erkeklerde, Irmak Demirhan-Melek Hamdioğlu çift kadınlarda, Metehan Selim Dönmez ise eşi Yaren Duru ile karışık çiftlerde ikinci olurken, Irmak Demirhan tek kadınlarda, Metehan Selim Dönmez-Efe Kağan Aşık çift erkeklerde, Kübra Yılmaz-Şafak Sude Büyükarazlı çift kadınlarda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan 13 madalya - Son Dakika

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