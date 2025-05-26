29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı - Son Dakika
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Spor

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica\'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
26.05.2025 16:45
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Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili karar verildi. Portekiz devi, 29 gole katkı yapan Kerem Aktürkoğlu ile gelecek sezon devam etme kararı aldı. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun olası satışı için bonservis bedeli de belli oldu.

Galatasaray'dan sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği belli oldu.

KEREM İLE DEVAM KARARI

Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica yönetimi, teknik direktör Bruno Large ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından takımdan yollanacak oyuncuların listesi oluşturulurken, Kerem Aktürkoğlu için gelecek sezonda da devam kararı verildi.

İSTENEN BONSERVİS BEDELİ

Öte yandan Portekiz devi, Kerem Aktürkoğlu'nun olası satışı için bonservis bedelini de belirledi. Haberde, Benfica'nın bu sezon 29 gole katkı yapan Kerem'in ayrılığı için 45 milyon euro bonservis isteyeceği ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon takımıyla 49 maça çıkan yıldız oyuncu, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki milli yıldızın kulübüyle 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilgehan Göktürk:
    Ben nerdeyse oynadığı bütün maçları izledim...Öyle abartılacak kadar başarılı sayılmaz...Çok istikrarsız bir futbolcu...Bir bakıyorsun mucizeler yaratırken bir bakıyorsun hiç yok!!Orkun Kökçü ise öyle değil ama tam bir istikrar abidesi... 11 18 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik:
    Ben de hemen hemen bütun maçlarini seyrettim. Ya gol ya asis yada gol pozisyonunun icinde. Çok başarilı bir sezon geçirdi. 21 2 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    ben olsam giderim..ama bi üst kalite olmalı..attan inip eşşeğe binecek hali yokya... 15 0 Yanıtla
  • Mh459267:
    EY BİLGEHAN..YORUMUN MANTIKSUZ..49 MAÇTA 16 GOL 13 ASİST ...SEN NE DİYORSUN YA DAHA NE OLSUN HANGİ OYUNCUDA BU PERFORMANS VAR 8 2 Yanıtla
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