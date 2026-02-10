3-0 yenikken yaptığı hareketi Fener taraftarı ayakta alkışladı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşmada, Oğulcan Ülgün'ün fair-play örneği sergileyen hareketi öne çıktı.

NET POZİSYONDAN VAZGEÇTİ

Mücadelenin 41. dakikasında hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Oğulcan Ülgün, tam pozisyona gireceği sırada yerde kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'ü fark etti. 27 yaşındaki oyuncu, bu anın ardından koşusunu durdurdu ve rakibinin yanına giderek durumunu sordu.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK ALKIŞ

Oğulcan Ülgün'ün bu sportmen davranışı, Chobani Stadyumu'nu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

"GOL ATMAK BİZE YAKIŞMAZDI"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Oğulcan Ülgün, "Mert, Ümit Milli Takım'dan arkadaşım. Ofsaytı o bozuyor sanırım. Orada gol atmak bize yakışmazdı. Ona ve Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum. Keşke gösterdiğimiz saygıyı… Neyse ceza almak istemiyorum, konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.