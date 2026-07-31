3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali Açıldı - Son Dakika
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3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali Açıldı

3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali Açıldı
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Niğde'de düzenlenen festival, doğal güzellikler ve yerel lezzetleri tanıtmayı amaçlıyor.

Niğde'de, Aladağlar'ın doğal güzellikleri ile Çamardı dondurmasının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali"nin açılışı gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Çamardı Kaymakamlığı, Çamardı Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılışında protokol üyeleri ve vatandaşlar Niğde Kalesi'nden festival alanına kadar yürüdü.

Burada konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde'nin dağları, tarihi ve tabiatıyla eşsiz bir uyum içinde olduğunu söyledi.

Türkülere ve efsanelere konu olan dağların artık yalnızca seyredilen birer manzara değil, insanı doğayla buluşturan önemli bir turizm hazinesi olduğunu ifade etti.

Akmeşe, dünyanın turizm anlayışının değiştiğini ve insanların artık sadece deniz ve sahil kenarlarına değil, el değmemiş dağların büyüleyici atmosferine yöneldiğini kaydetti.

Orta Toroslar'ın kalbinde yükselen Aladağlar'ın bu yeni anlayışın ülkedeki en güçlü adreslerinden biri olduğunu vurgulayan Akmeşe, şöyle devam etti:

"Bizler bu festivalleri yalnızca birkaç günlük eğlence programı olarak görmüyoruz. Amacımız ziyaretçilerimizi kent merkezindeki tarihi ve kültürel mirasımızla buluşturmak, Çamardı'mızın üretim ve lezzet kültürünü tanıtmak, Aladağlar'ın doğa sporları potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak. 3 gün boyunca kent merkezinde ve Çamardı'da kültürel etkinliklerden dondurma yarışmalarına, doğa yürüyüşlerinden kamp ve zirve faaliyetlerine kadar zengin bir program gerçekleştireceğiz. Doğanın, sporun, astronominin, kültürün ve yöresel lezzetlerimizin aynı çatı altında buluştuğu bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Festivallerimizin Niğde'nin tanıtımına, turizmine ve ekonomik gelişimine katkılar sağlamasını diliyorum. Tüm sporcularımıza güvenli ve başarılı tırmanışlar, hemşehrilerimize ve misafirlerimize keyifli bir festival temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de bir sonraki hedeflerinin tüm ilçelerde festival yapmak olduğunu söyledi.

İlerleyen tarihlerde bunu da sağlayacaklarını anlatan Özdemir, "Niğde'de nereye elimizi değsek bir hazine fışkırıyor. Niğde gastronomisinde 6-7 yıl önce bir yola çıktık ve geldiğimiz noktada kentte bir gastronomi evi kurduk. Niğde böylesine kıymetli bir şehir, böylesine güzel ve becerikli insanlarımız var. İnşallah bütün dünyaya Niğde'mizi tanıtacağız. Dağımızla, doğamızla, dondurmamızla birlikte güzel bir 3 günümüz olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar ise festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, herkesi Çamardı'ya davet etti.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Festivalin ikinci gününde Aladağlar'daki Emli Vadisi'nde temel izcilik ve kampçılık eğitimleri düzenlenecek, doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları yapılacak.

Ayrıca off-road araçları, ATV'lerle geziler düzenlenecek, katılımcılara yöresel ürünler ile Çamardı dondurması ikram edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali Açıldı - Son Dakika

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