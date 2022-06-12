3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu koşusu yapıldı

Kurtuluş Savaşı'nın Türk kadın kahramanı Şerife Bacı anısına düzenlenen 3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu koşusu, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun katılım ile gerçekleşti.

İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği iş birliğinde düzenlenen 3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu koşusuna ülke genelinden yaklaşık 400 kişi katıldı. İsmetpaşa Caddesi üzerinde hazırlanan platformda 10 kilometrelik yarışın startı verildi. Yarışmalar çerçevesinde ayrıca 21 kilometrelik yapılan yarı maraton startını da Bozkurt Kaymakamı ve İnebolu Kaymakam Vekili Murat Atıcı verdi.

Yarışmanın sonunda Osman Sungur Tesisleri bahçesinde dereceye girenlere ödülleri verildi. 10 kilometrelik halk koşunda erkeklerde 1. Ünal Münüklü, 2. İlker Çiçek, Onur Tuğçu, kadınlarda 1. Eda Çetin, 2. Tabuk Güneş, 3. Serpil Yanbastı, 21 kilometrelik Yarı Maraton koşusunda erkeklerde 1. Mehmet Aydıngör, 2. Aydın Yücel, 3. Ahmet Bayram ve kadınlarda 1. Gülbahar Çetin, 2. Özlem Kırlı, 3. Nilgün Ayırga oldu.

Yarış sonunda ödül töreni düzenlendi. Törene, Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Bozkurt Kaymakamı ve İnebolu Kaymakam Vekili Murat Atıcı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Ünal Kılıçarslan: "Türk kahramanlığının Türk vatanseverliğinin en önemli kilometre taşlarından"

Törende konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, "Türk kahramanlığının, Türk vatan severliğinin en önemli kilometre taşlarından olan 9 Haziran hem milletimiz için hem İnebolular için büyük bir şeref. İnanıyorum ki 9 Haziranlar Kurtuluş Savaşı'nın destanlaşmasında ayrı bir önemine sahip. 100 yıl önce gerçekleşen bu hedeflerin bugün bizlerin emaneti dairesinde yerine gelmesi noktasında gerçekleştirilen bu etkinlik münasebeti ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Murat Atıcı: "Koşu yarı maraton değil, bir tarihin unutulmaması demektir"

Bozkurt Kaymakamı ve İnebolu Kaymakam Vekili Murat Atıcı ise, "9 Haziran'da başlayan etkinlikler bugün son gününe geldik. Sizlerin dökmüş olduğu ter sadece sporsal etkinlik bir yarı maraton değil, bir tarihin unutulmaması demektir. Şerife Bacı'nın ve bölge kahramanın unutulmaması demektir" diye konuştu.

Haluk Kaya: "Milli mücadelenin kapısı yüzü, kulağı ve can damarıdır İnebolu"

Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği İnebolu Temsilcisi Haluk Kaya da, "Sporun birleştirici gücü, insanlar arasında barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yaşanmasının en yoğun olduğu bir alandır. İnebolu tarihte yaşanmış sayısız kahramanlarımızın yaşadığı bir ilçedir İnebolu. Burası kayıkla kağnıyla kurtuluş mücadelesinin verildiği beldedir İnebolu. Milli mücadelenin kapısı, yüzü, kulağı ve can damarıdır İnebolu. Güneyde olan Gaziantep, kuzeyde İnebolu Türkiye'nin yıkılmaz kaleleridir. İstiklal madalyası özgürlük bağımsızlık ve egemenlik bir nedenidir. İşte bu yüzden, bu topraklarda koşarken geçmişten nelerin yaşandığını anlamak bir nebze de olsun onları hissetmemiz için İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu yapıyoruz. İyi ki bu güzelliği beraber yaşıyoruz. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ahmet Çecen: "Biz tarihimizle gururla övünüyoruz"

İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen ise, "Biz İnebolular tarihte anlatılması ve anlaşılması zor bir kahramanlığa imza atmış bir halkız. İşgal yılları o zamanlar zor zamanlar, Mustafa Kemal Atatürk hadi deyince peşinden teessüsüz giden halkız biz. Atalarımız kayıkla kağnıyla destanlar yazmıştır. O zaman ki şartlarda karınca misali cepheye kar ve kış demeden cephane sevkiyatını yapmış ve bu yollarda ne zahmetler, ne acılar çekilmiştir. İşte Şerife Bacı'nın hazin hikayesi ve daha niceleri. Biz İnebolular mütevazi bir halkız ve yaptıklarımızla pek övünmeyiz. Övmesini de bilmeyiz, İnebolulu deyince de sıradan bir millet değiliz yalnız, biz İnebolu deyince tarihimizin üzerimizdeki ağırlığını da biliyoruz. İnebolu denilince İstiklal Yolu, İstiklal Madalyası, kahraman denizcilerimiz, kahraman kayıkçılarımız şapka kıyafet devrini Şerife Bacı, Kadı Salih Reis ve bunlar bizim tarihimizdir. Biz bunlarla gurur duruyoruz ve bunlarla övünüyoruz. Buda bizim hakkımız, 3. düzenlediğimiz İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu koşumuzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir'den maratona katıldığını söyleyen yarışmanın birincisi Gülbahar Çetin, "İnebolu'yu hep görmek istiyordum. Yarışmada buna vesile oldu. 2 kilometrelik parkur biraz düzdü ama gerisi biraz engebeli parkurdu. İniş çıkışlı bir parkurdu. Fakat etrafı izledik. İnsanların bizleri desteklemesi, İnebolu halkının pencerelerden ve balkonlardan bizleri alkışlaması gerçekten çok güzeldi. Çok gururlandım, zaten Şerife Bacı anısına koşulmasından ötürü buraya geldim. Muğla ve Mardin'de de yarışlar vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şehit Şerife Bacı anısına düzenlenmesinden ötürü burayı tercih ettim" dedi.

Törenin sonunda dereceye girenlere ödülleri verilirken, yarışmaya katkı sağlayanlara da plaket takdim edildi. Ayrıca yarış sonunda halk koşusuna katılmak için İzmir'den gelen eski atlet Gazel Demiray'a (72) Şehit Şerife Bacı heykeli verildi. - KASTAMONU