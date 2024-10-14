Nesine 3. Lig 1 ve 4. Grup'ta 6. hafta oynanan birer müsabakayla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde 1. Grup'ta Artvin Hopaspor ile Tokat Belediye Plevnespor 0-0 berabere kaldı.
Bursa Nilüfer Futbol ile İzmir Çoruhlu FK arasında yapılan 4. Grup müsabakasında ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › 3. Lig 6. Hafta Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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