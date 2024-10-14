3. Lig 6. Hafta Müsabakaları Tamamlandı

Spor

Nesine 3. Lig 1 ve 4. Grup'ta 6. hafta oynanan birer müsabakayla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde 1. Grup'ta Artvin Hopaspor ile Tokat Belediye Plevnespor 0-0 berabere kaldı.

Bursa Nilüfer Futbol ile İzmir Çoruhlu FK arasında yapılan 4. Grup müsabakasında ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.