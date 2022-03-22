3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 mağlup oldu

22.03.2022 17:33
3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 mağlup oldu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 yenildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 yenildi.

Şehir Stadyumu'ndaki maçta Bayrampaşaspor, 34. dakikada Ahmet, 50. dakikada da Abdulsamet ile 2-0 öne geçti.

Çarşambaspor ise 73. dakikada Cemal ile bir gol buldu. Başka gol olmayınca maç, 2-1 Bayrampaşaspor'un galibiyetiyle sona erdi.

20. dakikada Ozan'ın filelere gönderdiği top ise ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Çarşambaspor 23 puanda kaldı, Bayrampaşaspor ise puanını 36'ya yükseltti.

YORUMLAR
500
Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig Kırklarelispor maç hasılatını hasta bebeğin tedavisi için bağışladı Kırklarelispor maç hasılatını hasta bebeğin tedavisi için bağışladı

Futbol Federasyonu, Bayrampaşaspor, Çarşambaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:11 İşlediği cinayetle ilgili gerçeği intihar etmeden önce söyledi! Oğlu beraat etti
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:18 Genç kadın düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etti, tüm salon pür dikkat kesildi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:40:58. #1.12#
SON DAKİKA: 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement