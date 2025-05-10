3. Lig\'e düşen Altay\'ın başı dertten kurtulmuyor! Bir tehlike daha

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşerek 8 yıl sonra 3. Lig'e geri dönen Altay'da sular durulmuyor. Türk futbolunun köklü kulübü, yeni bir tehlike ile karşı karşıya geldi.

FUTBOLCULARININ ÇOĞUNU KAYBEDEBİLİR

Transfer yasağı bulunan Siyah-beyazlılarda 28 Mayıs'ta göreve gelecek yeni yönetim kadronun dağılmaması için yoğun mesai harcayacak. İzmir temsilcisinde ay sonunda sözleşmeleri sona erecek 7 futbolcunun serbest kalma hakkı elinde bulunacak. Altyapıda yetişip profesyonel sözleşme imzalanmayan genç futbolcuların da yuvadan uçma ihtimali bulunuyor. Kadrosuna takviye yapamayan Altay, yeni sezonda genç oyuncularıyla mücadele etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

TECRÜBELİ İSİMLERİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Siyah-beyazlılarda tecrübeli oyuncular Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu, Deniz Kadah, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Murat Uluç ve Onur Efe'nin kontratları 31 Mayıs'ta sona erecek. Bu sezon A takımda amatör lisansla kadroda yer alıp, düzenli olarak forma şansı bulan Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz ve Emre Tangeldi gibi gençlerin kulüpten ayrılabileceği aktarıldı. 3. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi 10'un üzerinde oyuncusunu kaybetme tehlikesi yaşayan Altay'da kongre sonrası hareketlilik başlayacak.