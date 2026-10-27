3 maçını da kazanan Esenler Erokspor, yarın Rodos'ta Kolossos'a konuk olacak

3 maçını da kazanan Esenler Erokspor, yarın Rodos'ta Kolossos'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Kolossos'a konuk olacak. C Grubu'nda 3 maçını da kazanan Esenler Erokspor lider; Rodos'taki maç TSİ 19.00'da başlayacak.
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, ?FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Kolossos'a konuk olacak.
Rodos'taki Kallithea Spor Salonu'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
C Grubu'nda 3 maçı da kazanan Esenler Erokspor, liderlik koltuğunda oturuyor. Gruptaki 3 müsabakanın 2'sini kazanan Kolossos ise üçüncü sırada yer alıyor.
?FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda altışarlı 8 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar adlarını ikinci tura yazdıracak.
Kaynak: AA
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