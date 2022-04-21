3 maçtır kazanamayan Arsenal, Chelsea karşısında günah çıkarttı - Son Dakika
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3 maçtır kazanamayan Arsenal, Chelsea karşısında günah çıkarttı

21.04.2022 00:48
3 maçtır kazanamayan Arsenal, Chelsea karşısında günah çıkarttı

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi büyük bir heyecana sahne oldu. Premier Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 4-2 mağlup etti. Nefes kesen Londra derbisini kaybeden Maviler, 28 yıl sonra ilk kez sahalarında oynadıkları 3 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi büyük bir heyecana sahne oldu. 3 maçtır galibiyete hasret kalan Arsenal, Chelsea'yi deplasmanda 4-2 yenerek kötü gidişata son verdi.

NKETIAH ŞOV YAPTI

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13 ve 57. dakikada Eddie Nketiah, 27. dakikada Emile Smith Rowe ve 90+2. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti. Chelsea'nin golleri ise 17. dakikada Timo Werner ve 32. dakikada Cesar Azpilicueta'dan geldi.

CHELSEA EVİNDE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu mağlubiyetle büyük yıkım yaşayan Chelsea, 1993-1994 sezonundan bu yana ilk kez sahasında 3 maç üst üste kaybetti. Maviler, ligde Brentford'a 4-1, Arsenal'e 4-2 kaybederken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid'e 3-1 kaybetti.

3 maçtır kazanamayan Arsenal, Chelsea karşısında günah çıkarttı
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Son Dakika Spor 3 maçtır kazanamayan Arsenal, Chelsea karşısında günah çıkarttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 maçtır kazanamayan Arsenal, Chelsea karşısında günah çıkarttı - Son Dakika
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