3 yıl önce futbolu bırakan Gonzalo Higuain\'in son hali sevenlerini şaşırttı

Futbolu 3 yıl önce bırakan Arjantinli eski yıldız Gonzalo Higuain’in son görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

Real Madrid, Napoli ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giyen Higuain’in güncel hali, futbolseverleri şaşırttı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski golcünün fiziksel değişimi dikkat çekti.

FİZİKSEL DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Higuain’in kilo aldığı ve eski formundan uzak bir görüntü sergilediği görüldü. Bir dönem dünyanın en önemli golcüleri arasında gösterilen yıldız ismin bu hali, hayranlarını üzdü. Futbol kariyerini 2023 yılında noktalayan Higuain, Inter Miami formasıyla aktif futbol hayatına veda etmişti.