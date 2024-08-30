TSSF Dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tank batığında Atatürk posteri açtı - Son Dakika
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Spor

TSSF Dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tank batığında Atatürk posteri açtı

TSSF Dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda tank batığında Atatürk posteri açtı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) dalgıçları ile su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde tank batığında Atatürk posteri, Türk bayrağı ve federasyon flaması açtı.

30.08.2024 13:17
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) dalgıçları ile su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde tank batığında Atatürk posteri, Türk bayrağı ve federasyon flaması açtı.

Dalgıçlar ile su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Ceylan, 7 yıl önce dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun öncülüğünde turizmi çeşitlendirmek, dalış turizmine katkı sunmak için batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait tankın bulunduğu bölgeye daldı.

Dalgıçlar, deniz altındaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında Atatürk posteri, Türk bayrağı ve federasyon flaması açıp selam durarak poz verdi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Ceylan, "Bugün 30 Ağustos ve biz Kaş Güvercin Adası'ndayız. Altımızda büyük bir tank var. Bu tank, dönemin Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu tarafından dalış turizmine katkı sağlasın diye buraya batırıldı. O günden bugüne yerli, yabancı binlerce dalış sever, bu tankla anı fotoğrafı, video çekti, belgesel yaptı. Biz de 30 Ağustos'u Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu olarak burada kutlamaya karar verdik. Bu vesileyle Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Ayrıca batık bölgesindeki balıklar da kayıt altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TSSF Dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tank batığında Atatürk posteri açtı - Son Dakika

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