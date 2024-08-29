30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Yüzme Müsabakaları Başladı

Spor

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7 ve üzeri yaş Yüzme Müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda başladı.

Afyonkarahisar'da büyük bir coşku ve heyecanla başlayan müsabakalar 168 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Müsabakaların ilk gününde sporcular, 7 yaş ve üzeri kategorilerde çeşitli yüzme stillerinde yarıştı. Yarışlar sırasında sporcuların gösterdiği performanslar, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. İlk gün boyunca yapılan yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreniyle madalyalarına kavuştu. Sporcuların heyecanı ve mutluluğu, ödül töreninde yüzlerinden okunuyordu. Dereceye giren sporculara madalyalarını takdim eden Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik etti. Kasapoğlu, yüzme sporunun gelişimine ve genç sporcuların yetişmesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Zafer Bayramı'nda böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR