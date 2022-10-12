37. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

37. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası sona erdi

12.10.2022 14:22
37. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası sona erdi

Avusturya'da düzenlenen 37. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda Türkiye'den Göktürk Satranç Kulübü 11, Denizsu Aquamatch ise 21. oldu.

Avusturya'da düzenlenen 37. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda Türkiye'den Göktürk Satranç Kulübü 11, Denizsu Aquamatch ise 21. oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Göktürk Satranç, toplamda 10 puan toplayarak 13. sırada başladığı turnuvayı 11. sırada tamamladı.

Turnuvaya 51. sırada başlayan Denizsu Aquamatch Takımı ise 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet ile 8 puan toplayarak 21. sıraya tırmandı.

Bireysel performanslarda 7 maçta yenilgisiz bir şekilde 4,5 puan toplayan "FIDE ustası" (FM) Esat Bağlan, +31,8 ELO kazanarak normlarını tamamladığı "Uluslararası Usta" (IM) unvanına çok yaklaştı. Dördüncü masada mücadele eden FM Selim Çıtak ise 6 maçta kayıpsız bir şekilde 3,5 puan topladı.

???????

YORUMLAR
500
Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün 'Kuryeliğin daha itibarlı bir meslek olması için çalışıyoruz' 'Kuryeliğin daha itibarlı bir meslek olması için çalışıyoruz' Türkiye'den Putin'in 'Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz' teklifine yanıt: Teknik açıdan mümkün Türkiye'den Putin'in 'Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz' teklifine yanıt: Teknik açıdan mümkün
Kaynak: AA

Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 37. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:53 Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:07 Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:55 Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" SMS'i
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:15:15. #1.13#
SON DAKİKA: 37. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement