37 yaşındaki Holingsvorth, Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol'a kısa süreliğine döndü

37 yaşındaki Holingsvorth, Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol'a kısa süreliğine döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, 37 yaşındaki pivot Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı. Kulüp kısa süreli anlaşmayı duyurdu; 2013-2016'da Fenerbahçe forması giyen Holingsvorth, A Milli Takım'da da görev almıştı.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki pivot ile kısa süreli anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2013-2016 yıllarında da Fenerbahçe formasını giyen Holingsvorth, A Milli Takım'da da görev yaptı.
Kuanitra Holingsvorth, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de oynadı.
Kaynak: AA
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