38 yıl sonra Sındırgı'ya, Kırkpınar'dan derece geldi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yıllar sonra Sındırgı adı kürsüye yansıdı. Sındırgı Belediyesi Güreş takımı pehlivanı Burak Bozkurt finale kalarak 38 yıl sonra ilki başardı.

Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı gibi Kırkpınar'a nam salmış başpehlivanlara sahip pehlivanlar diyarı Sındırgı son yıllarda atağa geçen güreş takımı ile başarılara imza atmaya devam ediyor. Ata sporlarına olan desteği ve geçmişi geleceğe taşımak adına projeleri hayata geçiren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın girişimleri sonucu faaliyete geçiren Sındırgı Belediyespor güreş takımı 100'e yakın lisanslı güreşçi ile ilçenin adını duyurmaya, ata sporunu yaşatmaya devam ediyor. Türkiye geneli farklı müsabakalarda bir çok derece alan Sındırgılı pehlivanlar 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşlerinde Sındırgı rüzgarı estirdi.

10 pehlivanla farklı boylarda güreşlere katılan Sındırgı Belediyesi Güreş takımı finale kadar yükseldi. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş adına güreşen, rakiplerini geride bırakarak Küçük Orta Küçük Boyda finale yükselen Burak Bozkurt yıllar sonra bir ilki başardı. İkincilik kürsüsüne çıkan Bozkurt, Sındırgı'nın gurur kaynağı oldu.

Başarılı bir performans sergileyen Sındırgı Belediyesi güreş takımı pehlivanlarından Burak Bozkurt ve Hamza Altıntaş Küçük Orta Küçük boydan, Küçük Orta Büyük boya yükseldi. Uzun süredir Kırkpınar'a hazırlandıklarını, yıldan yıla başarılarının arttırdığını belirten antrenör Tugay Altıntaş, "Pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Emek çektik, çok çalıştık, çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz. Daha güzel başarılara imza atacak, pehlivanlar diyarı Sındırgımızın adını en yükseğe taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Geleceğin Şerif pehlivanlarının, Mehmet Ali Yağcı'ların yetiştiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Başpehlivanlıkta yıllar sonra bronz madalya alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Ertuğrul Dağdeviren ve Küçük Orta Küçük boyda Sındırgı Belediyesi pehlivanı Burak Bozkurt Gümüş Madalya alarak boy atlayıp bizleri gururlandırdılar. Yıllardır Geleneksel spora özelikle de yağlı güreşe verdiğimiz emekler Mustafa Tepeli'den tam 38 sene sonra meyvesini verdi Burak Bozkurt kardeşim Kırkpınar'da final yaptı. Başta antrenörümüz Tugay Altıntaş olmak üzere bir üst boya yükselen Burak Bozkurt ve Hamza Altıntaş kardeşimi, mücadele sergileyen tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyor, Başarılarının devamını diliyorum. Başpehlivanlıkta yeni bir yüz Cengizhan Şimşek Kırkpınar'da Altın kupanın sahibi oldu. Ata sporunu yaşatanlara selam olsun. Tebrikler" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR