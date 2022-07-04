38 yıl sonra Sındırgı'ya, Kırkpınar'dan derece geldi - Son Dakika
Üye Girişi

38 yıl sonra Sındırgı'ya, Kırkpınar'dan derece geldi

04.07.2022 17:36
38 yıl sonra Sındırgı'ya, Kırkpınar'dan derece geldi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yıllar sonra Sındırgı adı kürsüye yansıdı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yıllar sonra Sındırgı adı kürsüye yansıdı. Sındırgı Belediyesi Güreş takımı pehlivanı Burak Bozkurt finale kalarak 38 yıl sonra ilki başardı.

Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı gibi Kırkpınar'a nam salmış başpehlivanlara sahip pehlivanlar diyarı Sındırgı son yıllarda atağa geçen güreş takımı ile başarılara imza atmaya devam ediyor. Ata sporlarına olan desteği ve geçmişi geleceğe taşımak adına projeleri hayata geçiren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın girişimleri sonucu faaliyete geçiren Sındırgı Belediyespor güreş takımı 100'e yakın lisanslı güreşçi ile ilçenin adını duyurmaya, ata sporunu yaşatmaya devam ediyor. Türkiye geneli farklı müsabakalarda bir çok derece alan Sındırgılı pehlivanlar 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşlerinde Sındırgı rüzgarı estirdi.

10 pehlivanla farklı boylarda güreşlere katılan Sındırgı Belediyesi Güreş takımı finale kadar yükseldi. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş adına güreşen, rakiplerini geride bırakarak Küçük Orta Küçük Boyda finale yükselen Burak Bozkurt yıllar sonra bir ilki başardı. İkincilik kürsüsüne çıkan Bozkurt, Sındırgı'nın gurur kaynağı oldu.

Başarılı bir performans sergileyen Sındırgı Belediyesi güreş takımı pehlivanlarından Burak Bozkurt ve Hamza Altıntaş Küçük Orta Küçük boydan, Küçük Orta Büyük boya yükseldi. Uzun süredir Kırkpınar'a hazırlandıklarını, yıldan yıla başarılarının arttırdığını belirten antrenör Tugay Altıntaş, "Pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Emek çektik, çok çalıştık, çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz. Daha güzel başarılara imza atacak, pehlivanlar diyarı Sındırgımızın adını en yükseğe taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Geleceğin Şerif pehlivanlarının, Mehmet Ali Yağcı'ların yetiştiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Başpehlivanlıkta yıllar sonra bronz madalya alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Ertuğrul Dağdeviren ve Küçük Orta Küçük boyda Sındırgı Belediyesi pehlivanı Burak Bozkurt Gümüş Madalya alarak boy atlayıp bizleri gururlandırdılar. Yıllardır Geleneksel spora özelikle de yağlı güreşe verdiğimiz emekler Mustafa Tepeli'den tam 38 sene sonra meyvesini verdi Burak Bozkurt kardeşim Kırkpınar'da final yaptı. Başta antrenörümüz Tugay Altıntaş olmak üzere bir üst boya yükselen Burak Bozkurt ve Hamza Altıntaş kardeşimi, mücadele sergileyen tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyor, Başarılarının devamını diliyorum. Başpehlivanlıkta yeni bir yüz Cengizhan Şimşek Kırkpınar'da Altın kupanın sahibi oldu. Ata sporunu yaşatanlara selam olsun. Tebrikler" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğünü ziyaret etti Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftülüğünü ziyaret etti Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

Ekrem Yavaş, Ali Yağcı, Bozkurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 38 yıl sonra Sındırgı'ya, Kırkpınar'dan derece geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
17:25 Eskişehir'de mera alanlarına ekim yapan çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi: Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp ceza affı talep ettiler
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:45:22. #1.12#
SON DAKİKA: 38 yıl sonra Sındırgı'ya, Kırkpınar'dan derece geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement