4 büyükler geç kaldı! Alanyasporlu Oğuz Aydın, Avrupa'ya gidiyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın, başarılı performansıyla birçok kulübü peşine takmıştı. Oğuz için yeni ve çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ESKİ HOCASI İSTİYOR

L'equipe'de yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki hücumcunun çok yönlü bir futbolcu olduğuna dikkat çekilen haberde, Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli ile Oğuz Aydın'ın bir dönem Alanyaspor'da beraber çalıştıkları ve İtalyan çalıştırıcının bu transfere onay verdiği ifade edildi.

4 BÜYÜKLERLE ADI ANILIYOR

Bu sezon Corendon Alanyaspor forması ile ligde 34 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Skor katkısıyla dikkatleri üzerine çeken Oğuz'un adı Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılıyor.