4 büyükler geç kaldı! Alanyasporlu Oğuz Aydın, Avrupa'ya gidiyor - Son Dakika
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Spor

4 büyükler geç kaldı! Alanyasporlu Oğuz Aydın, Avrupa'ya gidiyor

Alanyaspor'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın'a, Akdeniz ekibinden eski hocası Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Fransa Ligue 1 ekibi Nice talip oldu. İtalyan çalıştırıcı, Oğuz'un transferine onay verdi. 23 yaşındaki futbolcunun adı 4 büyüklerle de anılıyor.

13.05.2024 18:59
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın, başarılı performansıyla birçok kulübü peşine takmıştı. Oğuz için yeni ve çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ESKİ HOCASI İSTİYOR

L'equipe'de yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki hücumcunun çok yönlü bir futbolcu olduğuna dikkat çekilen haberde, Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli ile Oğuz Aydın'ın bir dönem Alanyaspor'da beraber çalıştıkları ve İtalyan çalıştırıcının bu transfere onay verdiği ifade edildi.

4 büyükler geç kladı! Alanyasporlu Oğuz Aydın Avrupa'ya gidiyor

4 BÜYÜKLERLE ADI ANILIYOR

Bu sezon Corendon Alanyaspor forması ile ligde 34 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Skor katkısıyla dikkatleri üzerine çeken Oğuz'un adı Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılıyor.

4 büyükler geç kladı! Alanyasporlu Oğuz Aydın Avrupa'ya gidiyor

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Son Dakika Spor 4 büyükler geç kaldı! Alanyasporlu Oğuz Aydın, Avrupa'ya gidiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Galatasaray Spor kulübü: Tüh be geç kaldık 1 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Geç kalınmaz FB isterse alır. 1 1 Yanıtla

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