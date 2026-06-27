4 Eylülspor Yarı Finale Yükseldi

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde sezon sona ermesiyle oynana play-off müsabakalarında 4 Eylülspor adını yarı finale yazdırdı.
3 gruplu Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 2026 futbol sezonu sona ererken, play off çeyrek final karşılaşmalarında 1299 Bilecikspor Kulübü ile 4 Eylülspor karşı karşıya geldi. Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynana maçı 2-0 kazanan 4 Eylülspor adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçında Bozüyük Gücüspor'un rakibi olurken, müsabaka bugün saat 18: 30'da İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanacak. Bu maçın kazanını Lefke Birlikspor'u yenerek finale yükselen Vitraspor'un rakibi olacak. - BİLECİK
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