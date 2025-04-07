4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti - Son Dakika
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Spor

4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti

4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının 17. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna giren Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 4 günde ikinci kez atılan Tayyip Talha, gördüğü bu kırmızı kartla tarihe geçti. 25 yaşındaki stoper, Süper Lig'de sonradan oyuna girip ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş futbolcusu oldu.

07.04.2025 20:59
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, 43. dakikada 10 kişi kaldı. Tayyip Talha'nın gördüğü kırmızı kart tarihe geçti.

SAKATLANAN EMİRHAN'IN YERİNE GİRDİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada Yasin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi.

İşte kırmızı karta neden olan pozisyon;

4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha'nın gördüğü kırmızı kart tarihe geçti
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

BU KIRMIZI KART TARİHE GEÇTİ

Öte yandan 25 yaşındaki stoper, Kasımpaşa karşısında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti. Tayyip Talha, Süper Lig'de sonradan oyuna girip ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha'nın gördüğü kırmızı kart tarihe geçti

4 GÜN ÖNCE DE KUPADA ATILMIŞTI

Tayyip Talha Sanuç, 4 günde ikinci kez kırmızı kart gördü. 3 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Tayyip Talha, 36. dakikada bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart görmüştü. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-1 yenilerek kupaya veda etmişti.

Tayyip Talha Sanuç, Türkiye Kupası, Emirhan Topçu, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Behzat:
    vala Tayyip kardeş ziraat senin yüzünden gitti sanki ligde gitti sayende. 20 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    ismini değiştir oğlum ismini ,yoksa ömür boyu kırmızı kart yersin. 16 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HARAMTAS LAR SİZİ HANI RAFADAN YUMURTA NIZ VARDI CIRTTTTT İMMOBİLYE NIZ VARDI, 1 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti - Son Dakika
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