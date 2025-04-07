4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, 43. dakikada 10 kişi kaldı. Tayyip Talha'nın gördüğü kırmızı kart tarihe geçti.

SAKATLANAN EMİRHAN'IN YERİNE GİRDİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada Yasin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi.

İşte kırmızı karta neden olan pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

BU KIRMIZI KART TARİHE GEÇTİ

Öte yandan 25 yaşındaki stoper, Kasımpaşa karşısında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti. Tayyip Talha, Süper Lig'de sonradan oyuna girip ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

4 GÜN ÖNCE DE KUPADA ATILMIŞTI

Tayyip Talha Sanuç, 4 günde ikinci kez kırmızı kart gördü. 3 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Tayyip Talha, 36. dakikada bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart görmüştü. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-1 yenilerek kupaya veda etmişti.