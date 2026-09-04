4 kez Kırkpınar başpehlivanı Recep Kara, 666. Kırkpınar'da er meydanına veda edecek - Son Dakika
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4 kez Kırkpınar başpehlivanı Recep Kara, 666. Kırkpınar'da er meydanına veda edecek

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Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı unvanını taşıyan Recep Kara, 30 yıllık yağlı güreş kariyerine veda etmeye hazırlanıyor. 44 yaşındaki Kara, gelecek yılki 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son kez kispet giyerek er meydanına çıkacak ve ardından tecrübelerini genç pehlivanlara aktaracak.

Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı ünvanını 2004 yılında 22 yaşındayken elde eden Recep Kara, yağlı güreşe veda etmeye hazırlanıyor.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 30 yıldır er meydanına çıkan Kara, 2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarında başpehlivanlığı kazandı.

Gelecek yıl düzenlenecek 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dualı çayıra son kez çıkmayı planlayan 44 yaşındaki Kara, bundan sonraki süreçte bilgi, birikim ve tecrübelerini genç kuşaklara aktaracak.

"Yağlı güreş çok ağır ve meşakkatli bir spor"

Kara, geçen hafta düzenlenen Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde AA muhabirine, yağlı güreşe Karadeniz Bölgesi'nde 10 yaşında başladığını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen yağlı güreşlerde uzun yıllardır mücadele ettiğini belirten Kara, şöyle konuştu:

"Tabii her işin bir sonunun olduğu gibi spor hayatının da sonuna geliyorsun. Şu an yaşım 44. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun kuralları gereği en fazla 45 yaşına kadar güreş yapabiliyorsunuz. Türkiye ortalamasında 45 yaş spor açısından ciddi bir yaş. Yağlı güreş çok ağır ve meşakkatli bir spor. Bunun da bilincindeyiz. Birçok kez Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final yaptık, başpehlivan olduk, kürsüye çıktık."

Kara, spor kariyeri boyunca 11 ameliyat geçirdiğini ve son yıllarda sakatlıklarının arttığını dile getirdi.

?"Kimseye bu er meydanı baki kalmıyor"

Devletin ve kulüplerin başarılı sporculara her zaman destek olduğunu aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Türk spor tarihine ismimizi yazdık, tarihe mal olduk. Geçmişte ecdadımız Koca Yusuflar, Kel Aliçolar, Adalı Haliller, Kurtdereli pehlivanlar bu er meydanlarından gelip geçtilerse bugün Recep Karalar da gelip geçecek, Cengiz Elbeyeler, Ahmet Taşçılar gelip geçti. Kimseye bu er meydanı baki kalmıyor. Kırkpınar'da genç başpehlivana yenildik, biraz duygusaldım. O an 'Kırkpınar gençlerin işi, bir daha da güreşmeyeceğim.' dedim."

"Er meydanı genç kardeşlerimizin"

Kara, Kırkpınar'a ve yağlı güreşe veda etmeye hazırlandığını belirtti.

666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kispetiyle er meydanına çıkarak seyircilerden helallik isteyeceğini anlatan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için son Kırkpınar'da bir peşrev çekip sahada tüm pehlivanlarla bir tur attıktan sonra veda edeceğim. Artık güreşmek istemiyorum. 5. kez altın kemeri aldığın zaman ebedi sahibi oluyorsun. Yaşımız geçti artık, er meydanı genç kardeşlerimizin. Çünkü kendimden 10 yaş, 20 yaş küçüklerle sıcağın altında mücadele ediyorum. Gerçekten büyük bir efor istiyor. Herkesin bir dönemi var, bu dönemde biz de misyonumuzu yerine getirdik. Kırkpınar'da güreşme şansı elde etsem de güreşmeyeceğim."

Lig ve diğer yağlı güreş organizasyonlarında sezon boyunca mücadele ederek güreşe veda edeceğini ifade eden Kara, spor kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde ettiğini, bundan sonra tecrübelerini genç pehlivanlarla paylaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Recep Kara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 kez Kırkpınar başpehlivanı Recep Kara, 666. Kırkpınar'da er meydanına veda edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 kez Kırkpınar başpehlivanı Recep Kara, 666. Kırkpınar'da er meydanına veda edecek - Son Dakika
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